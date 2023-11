CREA-PA reelege presidente para o próximo triênio

A engenheira civil Adriana Falconeri foi reeleita, nesta sexta-feira (17), presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA). Ela recebeu 5.679 votos de um total de 5.700 do colégio eleitoral paraense, em um pleito realizado de forma on-line.

Além da presidente, o processo eleitoral definiu o novo presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o engenheiro de Telecomunicações Vinicius Marchese, além do novo diretor geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA - Mútua, o engenheiro sanitarista Josué Rocha, e da nova diretora administrativa, a engenharia florestal Milena Peper.

VEJA MAIS

Durante o pleito também foram definidos a presidência do Confea e a diretoria da Caixa de Assistência dos Profissionais (Mútua-PA)

“Nossa intenção é fazer com que o CREA seja o conselho que propomos a todos os profissionais durante a campanha”, afirmou Adriana, após a vitória. De acordo com a presidente reeleita, a valorização profissional, a ampliação da fiscalização e o fortalecimento da imagem institucional do CREA-PA, são pautas importantes e que não poderão ser esquecidas.

Em novembro do ano passado, Adriana Falconeri se tornou a primeira mulher a ser eleita presidente na história do CREA-PA. Aos 38 anos, ela é funcionária concursada da entidade há mais de 12 anos. O mandato compreende o triênio de 2024 a 2026.