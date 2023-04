Adepará e Crea assinam acordo para intensificar fiscalização de agrotóxicos

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea) assinaram um termo de cooperação técnica para intensificar a fiscalização de utilização de agrotóxicos em todo o território paraense.

O acordo foi formalizado nesta terça-feira (25), na Agência de Defesa e contou com a participação da promotora e coordenadora do Centro de Apoio Operacional Cível, Processual e do Cidadão, Ângela Maria Balieiro, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que também coordena o Fórum Paraense de Combate aos Impactos de Agrotóxicos.

"Esse termo é muito importante para fortalecer as ações de controle dos agrotóxicos no Estado. Vamos também ter uma sincronização dos sistemas da Agência de Defesa e do Crea para que possamos controlar a comercialização e venda do produto em todo território paraense", frisou o fiscal agropecuário e diretor geral da Adepará, Jamir Macedo.

O termo vai possibilitar que a Adepará acesse o sistema de emissão de receituários agronômicos do Crea, assim como o Conselho Regional terá ao sistema SIAPEC 3.0 com os produtos agrotóxicos cadastrados pela Agência de Defesa.

A parceria vai incluir ações mais assertivas de controle do uso, comércio, transporte e armazenamento dos agrotóxicos. O sistema do Crea também vai oferecer relatórios sobre quais municípios utilizam mais o produto e quais tipos estão sendo mais comercializados.

"É relevante frisar que aquele produtor que não se atentar para as normas legais e sanitárias, pode ser autuado, poderá ter uma série de prejuízo que o impedirá também de adquirir os produtos. É de extrema importância que o produtor consulte um Agrônomo para adquirir produtos adequados e que atendam às suas necessidades", reforçou o diretor geral Jamir Macedo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política