Cratera se abre na avenida Independência e assusta quem passa pela via, em Ananindeua
A situação causa lentidão no trânsito e aumenta o risco de acidentes, principalmente em horários de maior fluxo de veículos
Uma cratera se abriu na avenida Independência, em Ananindeua, e provocou transtornos no trânsito na manhã desta quinta-feira (9). O problema ocorreu no trecho entre a rotatória do Curuçambá e a avenida Zacarias de Assunção.
De acordo com moradores da área, o buraco surgiu após a forte chuva registrada na noite de quarta-feira (8). Parte da pista ficou comprometida, obrigando motoristas a reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção ao passar pelo local.
A situação causa lentidão no trânsito e aumenta o risco de acidentes, principalmente em horários de maior fluxo de veículos.
A avenida Independência é uma via estadualizada, o que torna o Governo do Estado responsável pelos serviços de manutenção, conservação e demais intervenções na pista.
Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que equipes de fiscalização estão no local para orientar os condutores, realizar desvios e controlar o fluxo de veículos, a fim de garantir maior segurança aos usuários da via.
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