Cratera aberta em asfalto nas proximidades da Praça da República preocupa motoristas em Belém

Imagens de uma cratera aberta no asfalto começaram a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (14) e passaram a preocupar motoristas e pedestres que trafegam pela área central de Belém. O problema foi registrado no cruzamento da avenida Governador José Malcher com a avenida Assis de Vasconcelos, nas proximidades da Praça da República.

Nos vídeos e fotografias compartilhados na internet, é possível observar parte da pista comprometida por uma abertura no asfalto. A situação tem gerado preocupação entre condutores que passam diariamente pelo local, considerado um dos mais movimentados da capital paraense.

Motoristas relatam receio de acidentes e danos aos veículos, principalmente nos horários de maior fluxo. Alguns condutores precisaram reduzir a velocidade e fazer desvios para evitar passar pela área afetada.

A região concentra intenso movimento de veículos e pedestres, além de estar próxima a espaços históricos, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais. Até o momento, não há informações sobre as causas do problema ou previsão de reparos na via.

Moradores e pessoas que circulam pelo trecho cobram providências para garantir a segurança e evitar que a cratera aumente nos próximos dias.