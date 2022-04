Covid-19: Veja como se vacinar em Marituba e Santa Bárbara nesta segunda (11)

A vacinação contra a covid-19 prosseguirá no Município de Marituba, nesta segunda-feira (11), das 8 às 14 horas, em nove locais. Serão aplicadas a primeira, a segunda e a quarta dose em públicos específicos, incluindo crianças a partir de 5 anos completos em diante e também idosos com 70 anos ou mais.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara do Pará, a imunização será das 8h30 às 12 horas. A primeira e a segunda doses da Pfizer pediátrica e a vacina Coronavac serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos de idade.

Serão também aplicadas a terceira e a quarta doses de reforço da vacina Janssen. A vacinação ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município.

Confira os pontos e horários de vacinação em Marituba:

1. USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 8h às 14h.

2. UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 8h às 14h.

3. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 8h às 14h.

4. UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 08h às 14h.

5. USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 08h às 14h.

6. USF Uriboca (Rua Uriboca Velha S/N, Bairro Uriboca)

Horário: 08h às 14h.

7. USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara)

Horário: 08h às 14h.

8. USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia)

Horário: 08h às 14h.

9. USF Canaã (Rua Sete de Setembro S/N, Bairro Canaã)

Horário: 08h às 14h.