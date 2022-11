Covid-19: variante BQ.1 é mais transmissível e letal para público de risco, diz pesquisador

A vacinação é um importante fator para evitar a contaminação da nova subvariante da covid-19, que tem sido responsável pelos casos positivos de coronavírus no Amazonas, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Esse alerta é do médico e pesquisador da entidade, Rodrigo Stabeli. A BQ.1, como vem sendo identificada, é mais transmissível e letal para pessoas com comorbidades e sem o esquema imunológico completo. Recentemente, o Ministério da Saúde voltou a recomendar o uso de máscaras, medida que protege a população e diminui a curva de contágio.

A recomendação, divulgada em nota técnica pelo órgão, é voltada, principalmente, para idosos e pessoas em grupos de risco. Rodrigo Stabeli detalha que a nova subvariante tem uma diferença específica no material genético que a torna mais transmissível. As medidas de proteção são importantes aliadas para esse combate. “Porém, a gente está observando que ela causa sintomas mais leves em pessoas vacinadas e também em pessoas que não estão vacinadas, mas essas têm muito mais chance de ir para um caso grave, necessitar de cuidados hospitalares e, até mesmo, ir ao óbito”, pontua.

Evitar aglomerações também está compondo o quadro indicado pelo especialista. “O principal fator que a gente tem salientado para a população é a vacinação. A gente percebeu que as pessoas que estão vacinadas no seu portfólio completo, ou seja, tomou a primeira e a segunda dose, têm muito menos chances de adquirir uma covid grave do que uma pessoa que não se vacinou. Quem tomou o primeiro e o segundo reforço tem ainda mais chance de não desenvolver uma doença grave, então a gente fala que vacinar nesse momento é a melhor atitude que você tem com você e com a sua família”, destaca Rodrigo.

Nova onda de contágio preocupa pesquisador

Rodrigo ressaltou que o país já está vendo uma nova onda contágio da covid-19. Porém, a previsão é que essa não seja não impactante quanto as outras, justamente pela cobertura vacinal - apesar de ainda não ser a esperada pelos órgãos de saúde. “O número de hospitalizados e o número de mortos é menor do que quando a gente estava em uma onda e tinham pessoas mais não vacinadas do que vacinadas. A partir do momento que a gente começou a aumentar a vacinação, a gente começou a diminuir o número de hospitais e óbitos. No entanto, é importante a gente salientar que se tem um alto espalhamento do vírus e uma alta transmissibilidade novamente na população, as pessoas vulneráveis se tornam mais expostas e essas pessoas podem eventualmente necessitar de cuidados”, finaliza.

A subvariante

A subvariante BQ.1, derivada da ômicron, foi identificada recentemente. A Fiocruz detalha que a sublinhagem BA.5.3.1, encontrada em julho de 2022, tem correspondido a 94% dos casos no estado do Amazonas.

Apesar disso, os pesquisadores observaram que não há aumento de casos graves, sendo, então, necessário o acompanhamento da curva de casos pelas próximas semanas.