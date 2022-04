Ômicron XE: Confirmado o primeiro caso da nova variante no Brasil

O Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19 provocada pela subvariante Ômicron XE, potencialmente mais transmissível que outras da mesma cepa. As informações são do portal Exame e O Globo.

O jornal O Globo teve acesso com exclusividade ao laudo que mostra que o paciente é um homem de 39 anos, que mora em São Paulo. O Instituto Butantan fez a identificação da sublinhagem a partir do sequenciamento genômico.

De acordo com o laudo, a amostra foi coletada no dia 7 de março e o caso é importado de outro país, com “provável origem” da África do Sul.

Procurados pela publicação, o Butantan e o Ministério da Saúde não responderam até a publicação do texto.

O que é a subvariante Ômicron XE?

Detectada pela primeira vez no Reino Unido em 19 de janeiro, a variante XE é uma cepa recombinante que mistura os materiais genéticos da BA.1 (Ômicron) e a BA.2, subvariante da Ômicron.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que ela pode ser cerca de 10% mais transmissível do que a BA.2. Porém, ainda é necessário descobrir se ela é mais contagiosa ou se provoca sintomas mais graves.

Ao todo, mais de 700 casos foram registrados no Reino Unido entre 19 de janeiro e 22 de março.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)