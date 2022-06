Covid-19: vacinação prossegue em Santa Bárbara do Pará nesta segunda (20)

A campanha de vacinação contra a covid-19 no Município de Santa Bárbara do Pará terá continuidade nesta semana, a partir de segunda-feira (20). Em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h30 às 12h, será providenciada a aplicação das quatro doses de imunizantes, considerando-se as peculiaridades de cada público alvo (crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas).

Esse procedimento de aplicação das doses das vacinas será também adotado na terça (21) e na quarta-feira (22).