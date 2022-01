Covid-19: taxa de ocupação de leitos clínicos chega a 100% em Belém

A taxa de ocupação de leitos clínicos para pacientes com covid-19 chegou a 100% em Belém. De acordo com a Prefeitura de Belém, por meio de boletim fechado às 23h do sábado (29) e divulgado neste domingo (30), os 29 leitos de enfermaria estão ocupados no Hospital de Retaguarda Dom Vicente Zico, localizado na Tv. Lomas Valentinas, no bairro do Marco.

Já a ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com covid-19 é de 80%, sendo quatro leitos ocupados de um total de cinco, também no Hospital Dom Vicente Zico.

Ainda de acordo com o boletim municipal, que foi divulgado às 10h50 deste domingo, a capital registrou mais 5.427 novos casos de covid-19 nos últimos sete dias, somando 110.316 casos de pacientes que testaram positivo ao longo da pandemia. Também são contabilizados 99.189 pacientes no acumulado de quem já conseguiu se recuperar da doença.

O boletim aponta, ainda, que, nos últimos sete dias, 28 pessoas foram a óbito por conta da covid-19 na capital. Ao todo, 5.108 pacientes já morreram por causa da infecção do novo coronavírus na cidade.

Os dados consolidados do boletim fazem parte do Sistema de Registro da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), do Painel Monitora Pará e do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM).