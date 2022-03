Covid-19: Santa Izabel vacina crianças e adultos nesta segunda (7)

Nesta segunda-feira (7), haverá vacinação de crianças e adultos contra a covid-19 no Município de Santa Izabel do Pará. Crianças de 5 a 11 anos poderão se vacinar, de 8 as 12h, nas unidades de Bairro Novo e Conjunto Kato. Deverão ser apresentados nos pontos de imunização os documentos: certidão de nascimento carteira de vacinação, CPF, cartão SUS, RG dos pais e comprovante de residência. Os pais ou responsáveis deverão estar presentes à aplicação das doses nos meninos e meninas.

Já a vacinação dos adultos ocorrerá de 8 as 12h nas unidades Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí e São Raimundo. A Prefeitura informa que serão aplicadas: a primeira dose no público geral de 12 anos de idade a mais; segunda dose Pfizer, Coronavac e Astrazeneca para todos que estão no período; terceira dose (reforço) para pessoas com 18 anos com intervalo de 4 meses da segunda dose. Quem for se vacinar deverá levar CPF, RG, cartão SUS e comprovante de residência.