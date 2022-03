Covid-19: Santa Izabel e Santa Bárbara retoma vacinação nesta quinta-feira (3)

No Município de Santa Izabel do Pará, a vacinação contra a covid-19 será retomada nesta quinta (3) com aplicação de doses, das 8 às 12 horas, nas unidades de Novo Horizonte e Triângulo e na zona rural de Americano e 1 e 2, Conceição do Itá e Caraparu. Na sexta-feira (4), será nas unidades de Santa Lúcia, Jardim das Acácias e Sagrada Família e, na zona rural, no km-60.

A 1ª dose será destinada ao público de 12 anos de idade a mais. A 2ª dose Pfizer, Coronavac e Astrazeneca será aplicada em todos os que estão no período. Já a 3ª dose (de reforço) será destinada a maiores de 18 anos e com 4 meses da 2ª dose. Deverão ser apresentados no pontos de vacinação: CPF, RG, Cartão SUS e Comprovante de Residência.

Santa Bárbara

A população do Município de Santa Bárbara do Pará vai poder se vacinar contra a covid-19 nesta quinta-feira (3), de 8h30 as 12 horas. O calendário da Prefeitura Municipal prevê a aplicação da 1ª dose da vacina Pfizer e Coronavac em cidadãos de 5 a 11 anos de idade.

Na sexta-feira (4), de 8h30 as 12 horas, 1ª dose e 2ª dose da vacina Coronavac em pessoas de 18 anos e mais; 2ª dose da vacina Astrazeneca em pessoas de 18 anos e mais; 2ª dose e 3ª de reforço da vacina Pfizer. A vacinação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

É necessário levar os documentos: CPF, SUS e carteira de Vacinação. Se a pessoa tiver entre 5 e 17 anos, deverá ir acompanhada dos pais ou com o termo de consentimento assinado pelo responsável (levar documento com foto). A 3ª dose (de reforço) será destinada para cidadãos acima de 18 anos de idade que já tomaram a 2ª dose em um intervalo de 4 meses.