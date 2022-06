Covid-19: Santa Izabel do Pará tem vacinação nesta segunda (20)

O serviço de vacinação de cidadãos contra a covid-19 no Município de Santa Izabel do Pará prosseguirá nesta semana, a partir desta segunda-feira (20), com aplicação das quatro doses de acordo com as especificidades de cada público alvo. Assim, de 8 às 12h desta segunda, a população dispõe das vacinas nas unidades de Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí e São Raimundo. A quarta dose será destinada a pessoas com idade a partir de 50 anos; a terceira dose será aplicada em adolescentes entre 12 e 17 anos com quatro meses de segunda dose.

Na terça-feira (21), a vacinação ocorrerá nas unidades Juazeiro e Divinéia; na zona rural, nas unidades Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena. Na quarta-feira (22), serão utilizadas as unidades Conjunto Kató, Jardim das Garças e Bairro Novo (ESF São Raimundo, das 13 às 17h); na zona rural, Americano 1 e 2, Tacajós e Ferreira Pena. Na quinta-feira (23), unidades Novo Horizonte e Triângulo; na zona rural, Americano 1 e 2, Conceição do Itá e Caraparu. Já na sexta-feira (24), serão utiilzadas as unidades Santa Lúcia, Jardim das Acácias e Sagrada Família e, na zona rural, KM-60.