Covid-19: Santa Bárbara tem vacinação em UBS nesta sexta (4)

A programação de vacinação contra covid-19 no Município de Santa Bárbara do Pará começará às 8h30 nesta sexta-feira (4). De 8h30 as 12h, serão aplicadas a 1ª e a 2ª doses da Coronavac em pessoas com 18 anos e mais.

A 2ª dose da vacina Astrazeneca será destinada a pessoas com 18 anos e mais. Já a 2ª dose e 3ª de reforço da vacina Pfizer também serão aplicadas. A aplicação da 3ª dose será realizada em pessoas acima de 18 anos para todos os que já tomaram a 2ª dose em um intervalo de 4 meses.

A aplicação das doses de imunizantes ocorrerá em toda as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Santa Bárbara. No caso de adolescentes, o cidadão ou cidadã deve ir acompanhado dos pais ou com o termo de consentimento assinado pelo responsável (levar documento com foto).