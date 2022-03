Covid-19: Santa Bárbara tem vacinação definida até quinta (10)

A vacinação contra a covid-19 no Município de Santa Bárbara do Pará prosseguirá nesta segunda-feira (7), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 8h30 as 12h. O calendário vacinal definido pela Prefeitura Municipal abrange a imunização de cidadãos até esta quinta-feira (1), ao longo desta semana. Dessa forma, nesta segunda (7), crianças de 5 a 11 anos de idade receberão a primeira dose da vacina Pfizer e Coronavac.

Na terça-feira (8), a primeira dose da vacina Pfizer e Coronavac também será destinada a pessoas de 5 a 11 anos de idade. Já na quarta-feira (9), a primeira e segunda doses da vacina Coronavac serão aplicadas em pessoas com 18 anos e mais; a segunda dose da vacina Astrazeneca será destinada a pessoas com 18 anos e mais.

A vacinação na quinta-feira (10) contará com aplicação de primeira e segunda doses da vacina Coronavac para pessoas com 18 anos e mais e, ainda, a segunda dose da vacina Astrazeneca para pessoas de 18 anos e mais.

Quem vai se vacinar deve levar CPF, SUS e Carteira de Vacinação. Se tiver entre 5 e 11 anos, a pessoa deve ir acompanhado dos pais ou com o termo de consentimento assinado pelo responsável (levar documento com foto).