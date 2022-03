Covid-19: Santa Bárbara retoma vacinação nesta quarta (2)

A vacinação contra a covid-19 será retomada no Município de Santa Bárbara do Pará nesta quarta-feira (2). A Prefeitura Municipal informa que neste segundo dia de março, de 8h30 as 12 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), será aplicada a 1ª dose da Pfizer e Coronavac no público de 5 a 11 anos de idade.

Na quinta-feira (3), no mesmo horário, será mantido o procedimento para a mesma faixa etária da população vacinável (5 a 11 anos). Já na sexta-feira (4), de 8h30 as 12 horas, a 1ª e a 2ª dose da Coronavac serão destinadas ao público de 18 anos de idade e mais; quem tem 18 anos e mais poderá receber a 2ª dose da vacina Astrazeneca e também serão aplicadas a 2ª dose e a 3ª dose de reforço da vacina Pfizer.

É necessário a pessoa levar os documentos: CPF, SUS e carteira de Vacinação. Se o cidadão tiver entre 5 e 17 anos de idade, deverá ir acompanhado dos pais ou com o termo de consentimento assinado pelo responsável (levar documento com foto).

Como orienta a Prefeitura de Santa Bárbara, a aplicação da 3ª dose (dose de reforço), acima de 18 anos, para todos os que já tomaram a 2ª dose em um intervalo de 4 meses.