Covid-19: Santa Bárbara e Santa Izabel têm agenda de vacinação nesta segunda (5)

A agenda de vacinação contra a covid-19 terá continuidade nos municípios de Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará, nesta segunda-feira (5), estendendo-se até a sexta-feira (9). Em Santa Bárbara, serão aplicadas a primeira, a segunda, a terceira e quarta dose dos imunizantes, nos espaços de todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 8h30 às 12 horas.

Já em Santa Izabel do Pará, a vacinação de crianças e adultos será feita nos postos de saúde, das 8 às 12 horas. Nesta segunda-feira (5), as doses serão aplicadas nas unidades Santa Rita, Jardim Miraí e São Raimundo; na terça-feira (6), Juazeiro, Divineia e Jardim das Garças - na zona rural: Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena; na quarta-feira (7), Bairro Novo e Kató - na zona rural: Americano I e II, Tacajós e Ferreira Pena; na quinta-feira (8), Novo Horizonte e Triângulo - na zona rural - Americano I e II, Conceição do Itá e Caraparu; na sexta-feira (9), Santa Lúcia, Jardim das Acácias e Sagrada Família - na zona rural - Km60.