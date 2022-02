Covid-19: Veja os pontos de vacinação disponíveis em Marituba nesta quinta-feira (10/02)

Nesta quinta-feira (10), o município de Marituba segue com o calendário de imunização contra a covid-19 para todo o público vacinável. Nove pontos de imunização estão oferecendo todas as doses do imunizante para aqueles que desejam atualizar o esquema vacinal.

Imunização infantil

Serão vacinadas crianças com 5 a 11 anos completos com ou sem deficiência permanente ou comorbidade. Para se vacinar é importante estar acompanhado de um representante legal. A imunização para este público ocorre no Centro Especializado em Reabilitação III, de 8h às 12h e 13h às 22h.

Documentos necessários:

Crianças devem estar acompanhadas de um responsável

RG e CPF do responsável

RG da criança;

CPF ou Cartão SUS;

Carteirinha de Vacinação;

Comprovante de residência de Marituba.

Para as outras faixas etárias, a primeira dose será aplicada em pessoas com idade a partir dos 12 anos completos; a segunda dose para quem recebeu a primeira dose até o dia 3 de janeiro de 2022; a terceira dose ou dose de reforço para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose.

Já para pessoas que estejam imunocomprometidas, a terceira dose pode ser aplicada com 28 dias da aplicação da segunda dose e a quarta poderá ser aplicada em pessoas acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de 4 meses.

Documentos necessários:

RG;

CPF;

Cartão SUS;

Comprovante de Residência(para a primeira dose);

Cartão de vacinação (para receber as demais doses).

Locais de imunização