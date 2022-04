Covid-19: Saiba onde se vacinar em Ananindeua e Marituba nesta segunda (25)

A vacinação contra a covid-19 avança na Região Metropolitana de Belém, com programação nos municípios de Ananindeua e Marituba nesta segunda-feira (25). Em Marituba, a imunização abrange pessoas com idade a partir dos 5 anos completos, com a primeira, segunda e a quarta dose. Nesta segunda-feira (25), começa a vacinação de idosos acamados, como parte da quarta etapa da vacinação.

A quarta dose será destinada a todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade, profissionais de saúde e idosos com 70 anos ou mais que receberam há quatro meses a terceira dose.

Ananindeua

Em Ananindeua, o calendário da vacinação será cumprido desta segunda até sexta-feira (29) em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8 às 12h30.

Serão aplicadas a primeira e a segunda dose da vacina Coronavac em crianças de 6 a 11 anos, pessoas a partir de 12 anos e mulheres grávidas. A vacina Pfizer pediátrica (primeira e segunda doses) será destinada a crianças de 5 a 11 anos completos.

A vacina Janssen será aplicada em pessoas a partir de 18 anos ou mais. Grávidas não podem tomar a vacina Janssen. A terceira dose será destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de quatro meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores. A quarta dose será aplicada em pessoas com 65 anos ou mais, imunocomprometidos ou não, e profissionais da área da saúde público e privado, com intervalo de 4 meses completos após a aplicação da terceira dose.



Veja os pontos e horários de vacinação em Marituba:

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 08h às 14h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 08h às 14h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 08h às 14h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 08h às 14h.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 08h às 14h.

USF Uriboca (Rua Uriboca Velha S/N, Bairro Uriboca)

Horário: 08h às 14h.

USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara)

Horário: 08h às 14h.

USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia)

Horário: 08h às 14h.

USF Canaã (Rua Sete de Setembro S/N, Bairro Canaã)

Horário: 08h às 14h.

USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)

Horário: 08h às 14h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 08h às 14h.

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 08h às 14h

USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)

Horário: 08h às 14h.

USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 08h às 14h.

Confira os locais de vacinação em Ananindeua:

- UBS Ana Maria Moraes

- UBS Guanabara

- UBS Nova Água Lindas

- UBS Júlia Seffer

- UBS Águas Brancas

- UBS Ananindeua Centro

- UBS Guajará 1

- UBS Distrito Industrial

- UBS Paulo Frota

- UBS Cidade Nova 6

- UBS Cristo Redentor

- UBS Warislândia

- UBS Nova Zelândia

- UBS Jaderlândia

- UBS Coqueiro

- UBS Ariri

- UBS Una

- UBS Jardim Nova Vida

- UBS Águas Lindas

- UBS PAAR

- UBS Roraima-Amapá

- UBS Icuí

- UBS Atalaia

- UBS Celso Leão