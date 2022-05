Covid-19: saiba onde se vacinar em Ananindeua

O Município de Ananindeua terá uma semana intensa de vacinação contra a covid-19, a partir desta segunda-feira (23) até a sexta-feira (27), 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 8 às 12h30. Serão aplicadas a primeira, segunda, terceira e quarta doses da vacina Coronavac para crianças, adolescentes e adultos. A quarta dose será destinada a pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de quatro meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

A vacina Pfizer Pediátrica (primeira e segunda doses) será aplicada em crianças de 5 a 11 anos de idade. Já a vacina Janssen será destinada às pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas.

Para vacinar a primeira dose: RG, CPF ou Cartão SUS. Para vacinar a segunda, terceira ou quarta dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

Confira os locais de vacinação em Ananindeua:

UBS Ana Maria Moraes

UBS Guanabara

UBS Nova Água Lindas

UBS Júlia Seffer

UBS Águas Brancas

UBS Ananindeua Centro

UBS Guajará 1

UBS Distrito Industrial

UBS Paulo Frota

UBS Cristo Redentor

UBS Warislândia

UBS Nova Zelândia

UBS Jaderlândia

UBS Coqueiro

UBS Ariri

UBS Una

UBS Jardim Nova Vida

UBS Águas Lindas

UBS PAAR

UBS Roraima-Amapá

UBS Icuí

UBS Atalaia

UBS Celso Leão

UBS Saré

UBS Cidade Nova IV

UBS Novo Cristo