Covid-19: Saiba onde se imunizar em Ananindeua nesta quinta-feira (24/02)

Nesta quinta-feira (24), o município de Ananindeua segue com a imunização contra a covid-19 que abrange crianças, adolescentes e adultos. No caso da imunização infantil, crianças de 5 anos completos, sejam elas imunossuprimidas ou não, e crianças de 6 a 11 anos, que não sejam imunossuprimidas, poderão se imunizar. A vacina está disponível em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS), para todo o público vacinável.

Imunização infantil

A vacinação para crianças com 5 anos completos será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso nesta faixa etária, com o intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.

Já as crianças de 6 a 11 anos completos que não sejam imunossuprimidas serão imunizadas com a vacina Coronavac, com intervalo de 28 dias para aplicação da segunda dose. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a vacina anticovid Coronavac/Butantan deve ser administrada em crianças que tenham intervalo mínimo de 15 dias após a aplicação de outras vacinas que compõem o calendário infantil.

Documentos necessários para imunização infantil:

Estar acompanhado dos pais ou responsáveis

Certidão de Nascimento

Cartão SUS ou CPF

RG da criança

RG do responsável

Comprovante de residência

Vacina para as demais faixas etárias

Para as demais faixas, poderão se vacinar com a segunda dose da Coronavac todas as pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 28 dias após a primeira dose. Já com a segunda dose da Astrazeneca, poderão se imunizar todos aqueles com 18 anos ou mais que estejam com a segunda dose em atraso.

No caso da terceira dose, pessoas com 18 anos ou mais e que tenham intervalo de 4 meses completos, após a aplicação da segunda dose, poderão se imunizar. O imunizante será da Astrazeneca, independente da vacina utilizada nas doses anteriores.

Documento necessário para outras faixas etárias:

RG

CPF ou Cartão SUS

Comprovante de residência para a primeira dose

Cartão de vacinação para as demais doses

Pontos de Imunização para todas as faixas etárias vacináveis

Unidades com vacinação de 8h às 12h30:

UBS Ana Maria Moraes UBS Carnaúba UBS Cidade Nova 4 UBS Águas Brancas UBS Aurá UBS Ananindeua Centro UBS Celso Leão UBS Guajará 1 UBS Distrito Industrial UBS Paulo Frota UBS Cidade Nova 6 UBS Warislândia UBS Nova Zelândia UBS Jaderlândia UBS Coqueiro UBS Ariri UBS Una UBS Jardim Nova Vida UBS PAAR UBS Roraima-Amapá UBS Icuí UBS Park Laguna UBS Curuçambá Rural.

Unidades com vacinação de 8h às 12h30 e de 13h30 às16h30: