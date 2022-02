Covid-19: Saiba onde encontrar imunizantes em Santa Izabel nesta sexta-feira (18/02)

O município de Santa Izabel segue com imunização contra a covid-19 nesta sexta-feira (18). O município imuniza crianças de 5 a 11 anos e o público a partir dos 12 anos de idade. A primeira, segunda ou terceira dose do imunizante estão sendo disponibilizadas. Cada dia da semana possui um lugar diferente de imunização.

Documentação para imunização infantil

Devem estar acompanhadas de um responsável legal;

RG e CPF do responsável

RG da criança;

CPF ou Cartão SUS;

Carteirinha de Vacinação;

Comprovante de residência

Locais de imunização infantil de 8h às 12h

Zona Urbana

Triângulo

Novo Horizonte

Jardim das Garças

Zona Rural

Km 60

Americano l

Americano ll

Imunização para pessoas a partir dos 12 anos de idade

O município segue com a programação fixa de vacinação para pessoas a partir de 12 anos, com primeira, segunda ou terceira dose. Além dos imunizantes que são aplicados em toda a semana, a segunda dose da Janssen é ofertada somente na sexta, pela manhã, no Jardim das Acácias.

Pontos de imunização (8h às 12h)

Zona Urbana

Santa Lúcia

Jardim das Acácias

Sagrada Família

Zona Rural

Km 60

Documentos necessários:

RG;

CPF;

Cartão SUS;

Comprovante de Residência(para a primeira dose);

Cartão de vacinação (para receber as demais doses).