Covid-19: quase 10% dos casos têm lesões de pele e cabelos como sintomas e sequelas

O novo coronavírus é uma infecção viral em constante estudos e entre as pesquisas sobre suas consequências, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) desenvolveu um guia para apresentar à população a relação da covid-19 com as lesões de pele, unhas e cabelos, que às vezes, mesmo em casos assintomáticos, podem ser os únicos indícios de um quadro da doença. De acordo com a SDB, 6 a cada 100 pessoas apresentam lesões, o que representa 8% dos casos.

Todas as informações estão disponíveis no Guia sobre a Covid e suas manifestações cutâneas. Clique aqui para acessar.

Danielle Sousa, médica dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) explica a importância do guia para o acompanhamento médico-dermatológico que além de esclarecer dúvidas com bases científicas - ao todo 1.500 publicações científicas em menos de um ano -, ajuda ao paciente infectado, identificar com mais clareza os novos sintomas do início da doença, mas também, as consequências quando o quadro já está superado.

"O guia ajuda a entender de forma didática e simplificada [como] a covid-19 pode afetar a pele e seus anexos (cabelos e unhas). Em caso de lesões cutâneas, as pessoas não devem se automedicar, pela possibilidade de agravar ou retardar o diagnóstico e tratamento precoces, não só da covid-19, mas de outras patologias também. Procure um médico dermatologista", ressaltou a dermatologista.

As lesões mais comuns de pele, são os exantemas - as manchas vermelhas no corpo -, já no cabelo, aponta Danielle, é mais recorrente o Eflúvio Telógeno Agudo (ETA), caracterizado por uma queda capilar intensa, em caso de doenças e estresse. "As unhas, menos acometidas, costumam apresentar-se mais frágeis e quebradiças, por conta da extensa reação inflamatória presente na covid-19. Existe um sinal, ainda pouco descrito, que seria o 'Sinal da lúnula vermelha', uma faixa vermelha em meia lua nas unhas de ambas as mãos, porém pouco frequente", observou.

"No consultório/urgências cheguei a atender e avaliar pacientes com eritema pérnio (lesões arroxeadas nas extremidades) e pacientes com exantema maculopapular, e lesões urticariformes, junto ao diagnóstico da covid-19 por RT-PCR, fazendo diagnóstico de presunção de manifestações cutâneas decorrentes da covid, após descartar outras patologias mais comuns. Pelo menos 10 pacientes dentre cerca de 1000, dos quais atendi", completou.

A dermatologista considera importante o acompanhamento regular anualmente e destaca que atualmente a principal queixa nos atendimentos de consultório, são relacionados a queda de cabelo, condição agravada pela covid.

"Todo caso de queda de cabelo deve ser motivo de consulta com dermatologista, pois existem inúmeras causas, desde deficiências nutricionais, à doenças como hipo/hipertireoidismo, alopecias cicatriciais, que evoluem com perda permanente de cabelo. E outras causas relacionadas à auto-imunidade, como a Alopecia Areata, tão falada devido ao ocorrido no Oscar com a Jada, esposa de Will Smith... A pele é o órgão mais extenso do corpo, além de apresentar doenças cuja causa está na própria pele, ainda é capaz de auxiliar no diagnóstico de outras patologias que manifestam-se através de lesões cutâneas", finalizou.

O guia traz informações didáticas e revela que as lesões podem ocorrer em adultos e crianças.

Conheça os sintomas de sequelas pós-covid-19 na pele:

- Machas vermelhas no corpo chamadas de 'exantema' ou 'Rush'. É um quadro comum em outras infecções virais, como dengue e sarampo e em reações alérgicas. Surge nos primeiros dias da covid e pode melhorar com a recuperação do quadro.

- Machas arroxeadas na ponta dos dedos

- Urticária

- Vesículas e bolhas

- Dedos Covid ou pseudo eritema pérnio: manchas avermelhadas ou arroxeadas nas pontas dos dedos dos pés ou mãos, nariz e orelhas. Causa aumento da sensibilidade e pode dificultar tarefas como lavar louça com água fria e calçar sapatos. Melhora espontaneamente em algumas semanas com auxílio de medicamentos.

- Manifestações vasculares (em casos mais graves), podem ocorrer as machas roxas, úlceras e necrose das extremidades, entre duas ou quatro semanas do início dos sintomas.

- Queda capilar após a covid-19: queda ou eflúvio telógeno, é uma condição frequente após algumas doenças ou situação de estresse. A covid é também um fato desencadeante dessa queda, que inicia três meses após a infecção viral.

Segundo o guia da SBD, as urticárias ou as manchas vermelhas podem ser os primeiros sintomas da covid, antes mesmo dos demais sintomas mais comuns como febre, tosse, cansaço, falta de olfato e paladar. Em casos de pessoas assintomáticas - sintomas clássicos - estes podem representar as únicas manifestações da doença. Crianças podem ter lesões específicas, as mais comuns são as dedos covid e a síndrome inflamatória multi-sistêmica, que é bem rara.

Serviço - atendimento de reabilitação pós-covid-19

Programa Triagem Pós-Covid, que funciona na Policlínica Metropolitana, em Belém recebe agendamento pelo WhatsApp, por meio de marcação eletrônica que direciona ao canal de atendimento (91) 98521-5110 ou pelo o e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br. Importante ter em mãos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.