Covid-19: Prefeitura de Belém anuncia decreto para reforçar fiscalização da Vigilância Sanitária

A Prefeitura Municipal de Belém vai divulgar nesta terça-feira (27) um novo decreto com medidas restritivas para combate da covid-19. Um dos pontos será o reforço de mais seis equipes de Vigilância Sanitária para fiscalização mais rigorosa em espaços como bares, restaurantes, áreas de festa e campanhas políticas. A informação foi divulgada no início da noite desta segunda-feira (26), pelo prefeito Zenaldo Coutinho, por meio de live na conta pessoal dele no Instagram.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que a decisão levou em consideração o aumento de casos do novo coronavírus na capital que, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), na última semana, foram confirmados 98 casos positivos e nove óbitos causados pelo vírus.

"Vamos estabelecer regras mais seguras e punitivas para os descumpridores das regras. Por exemplo, bares abertos, locais de festas, que infelizmente estão descumprindo os protocolos. Ao invés de sacrificar todo o setor econômico, gerando prejuízo social, as equipes de vigilância vão aos locais denunciados e vão fechar os estabelecimentos", informou Zenaldo, na live. "O que precisamos evitar é aglomeração, especialmente de quem está sem máscara. Para evitar uma segunda onda da doença".



Segundo o prefeito, o decreto vai estabelecer medidas mais rígidas de punição. "Penas que podem variar de cinco, sete dias, oito dias, dependendo da reincidência. Não vamos fechar só na hora e cobrar multa, vamos também penalizar pelo fechamento do local que está descumprindo as normas. Para que a gente proteja aqueles que estão cumprindo os protocolos. Assim, a gente reduz os prejuízos econômicos e sociais e protege a saúde das pessoas".



Também será anunciada a ampliação da fiscalização dentro dos ônibus, por meio de parceria entre a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e a Vigilância Sanitária, e ampliação das testagens para covid-19 com exame de RT-PCR. "Inclusive, lembrar que o uso de máscaras é obrigatório dentro dos ônibus. E, amanhã (26), vamos buscar parcerias para aumentar essas testagens para que o controle efetivo aconteça", pontuou.



Zenaldo disse que, apesar do novo decreto, a cidade segue com uma curva decrescente expressiva no número de óbitos. "Em maio, foi o mês com maior número de pessoas que faleceram por conta da doença na cidade, sendo 1.126. Em junho, foram 188 mortes. Em julho, 97. Em agosto, 63. Em setembro, 64. Em outubro, até dia 25, foram 19 mortes. Continua tendo redução expressiva".



Ele voltou a falar que houve o registro de aumento de infectados da classe média e que, apesar disso, a ocupação de leitos municipais está com "razoável tranquilidade" nos hospitais e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). "Temos 36 pacientes com covid-19 e quatro são graves. Ou seja, 32 moderados. Tanto no Hospital de Retaguarda Dom Vicente Zico, que é referência no atendimento à covid-19, como nas nossas outras estruturas de atendimento", disse.