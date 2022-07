Covid-19: posto de vacinação no Boulevard Shopping deixa de funcionar

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que a partir desta segunda-feira (11), o posto de vacinação contra a covid-19 no Boulevard Shopping, na Doca de Souza Franco, no bairro do Umarizal, entrará em recesso.

No aviso, é aconselhado que a população mantenha o os cuidados preventivos contra a doença, usando, inclusive, máscara, no caso de se apresentar qualquer sintoma. A intenção é a pessoa se proteger, a sua família e os cidadãos em geral. A aplicação de doses segue nas Unidades Básicas de Saúde em Belém.