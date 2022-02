Covid-19: Pará tem 664.513 casos e 17.441 óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou neste domingo (6), via boletim específico, a confirmação de mais 40 novos casos e 3 óbitos cadastrados no domingo e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a Sespa confirmou mais 1.043 casos e 13 óbitos ocorridos em dias anteriores. Desse modo, o Pará atinge a marca de 664.513 casos e 17.441 óbitos desde o começo da pandemia em 2020. Especialistas recomendam a vacinação, manutenção do distanciamento social e o uso de máscaras e álcool em gel como estratégias contra o coronavírus.

São 614.912 pessoas recuperadas da doença. Os casos descartados são 155.778, somente um está em análise.

Leitos

A disponibilidade de leitos exclusivos para pacientes de covid-19, como repassa o Governo do Estado, é de: leitos clínicos - do total de 294 ofertados, 113 estão disponíveis, com uma taxa de ocupação de 61,56%; clínicos pediátricos - de 5 ofertados, 5 em disponbilidade, com taxa de ocupação de 0,00%; UTI Adulto - do total de 214, há 54 disponíveis, com taxa de ocupação de 74,77%, e UTI pediátrica - do totalde 10 ofertados, 9 estão disponíveis, correspondendo à taxa de ocupação de 10,00%.

Vacinômetro

De arcordo com os dados registrados no Vacinômetro do Pará, o Estado recebeu 13.909.660 doses de vacinas do Ministério da Saúde. Já foram enviadas aos municípios 13.209.124 doses (94,96%). Foram aplicadas 12.187.060 doses - 1ª dose: 5.982.198 (80,10%), 2ª dose - dose única: 5.508.528 (73,76%); 3ª dose: 696.334 (9,32%).