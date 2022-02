Covid-19: Pará já aplicou mais de 12,5 milhões de doses de vacinas

O Pará ultrapassou 12 milhões e meio de doses aplicadas contra o coronavírus. Essa informação consta do Vacinômetro, sistema de registro da vacinação contra a doença no Estado e que é administrado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Até este domingo (13), segundo o levantamento, o Pará aplicou 1.2519.373 doses, entre 6.040.435 da 1ª dose (80.88%); 5.527.507 da 2ª dose e dose única (74,01%) e 951.431 da 3ª dose (12,74%).

O Estado recebeu do Ministério da Saúde 13.909.660 doses de imunizantes e enviou aos municípios paraenses 13.209.124.

Boletim

Neste domingo (13), a Sespa confirmou mais 19 novos casos e 00 óbitos cadastrados hoje (13) e que ocorreram nos últimos sete dias. A Sespa informou que, em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 1.568 casos e 4 óbitos ocorridos em dias anteriores. Desse modo, agora são 683.444 casos e 17.544 óbitos no Pará, como divulgou o órgão.

São 636.623 pessoas recuperadas da doença no Estado, cuja taxa de letalidade é de 2.57%. Os casos descartados somam 156.003, e são 114 casos em análise.

A disponibilidade de leitos estaduais para pacientes de covid-19, segundo levantamento do Governo do Estado, abrange: leitos clínicos - de 266 ofertados, 146 encontram-se disponíveis, ou seja, a ocupação é de 45,11%. Com relação aos leitos de UTI Adulto, 68 estão disponíveis de um total de 214 ofertados (ocupação de 68,22%. De 10 leitos de UTI Pediátrica ofertados, 5 estão disponíveis (ocupação de 50,00%).