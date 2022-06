Covid-19: onde se vacinar neste final de semana em Belém; outras vacinas estão disponíveis

O movimento começou intenso no ponto de vacinação contra a covid-19, gripe Influenza e sarampo na Aldeia Cabana, em Belém, na manhã deste sábado (11). O local faz parte da campanha promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para aumentar a cobertura vacinal na cidade. Desde o último dia 4, o público alvo para a quarta dose do imunizante contra o coronavírus está disponível para pessoas com 40 anos ou mais. A população pode procurar também o ônibus da vacinação estacionado no Mangueirinho.

A população de Belém também pode procurar o ônibus da vacinação estacionado na praça Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, neste domingo (12), para garantir a vacinação contra covid-19, gripe Influenza e sarampo. A campanha aos finais de semana é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O objetivo é facilitar o acesso aos imunizantes para os moradores da capital e aumentar a cobertura vacinal.

VEJA MAIS

Veja onde se vacinar:

Ações itinerantes - Ônibus da Vacina:

Sábado - 11/6 - 8h às 13h – Mangueirinho.

Domingo - 12/6 - 8h às 13h – Na praça Cordeiro de Farias - Tapanã.

Ações fixas com Drive-thru:

Sábado - 11/6 - Aldeia Cabana - 8h às 13h.