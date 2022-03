Covid-19: Municípios não têm vacinação no fim de semana

Os municípios de Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Marituba não terão vacinação contra covid-19 neste final de semana. O intervalo na aplicação das doses em crianças, jovens, adultos e pessoas idosas será aproveitado para o planejamento do processo de imunização a partir da segunda-feira (7).

As prefeituras vão anunciar, nos próximos dias, o calendário vacinal de segunda (7) até sexta-feira (11). Ainda na tarde desta sexta-feira (4), o Pará recebeu uma remessa de 61.700 doses de vacina Pfizer. Essas doses serão destinadas à vacinação de crianças na faixa de 5 a 11 anos nos municípios paraenses, como informou o Governo do Estado.