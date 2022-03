Covid-19: Marituba tem vacinação contra covid-19 nesta terça (08/03)

A programação de vacinação contra a covid-19 no Município de Marituba da semana começa nesta terça-feira (8) em 5 pontos estratégicos e seguirá até a sexta-feira (11). Serão vacinadas crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas.

Nesta terça-feira (8), será aplicada a primeira dose para pessoas a partir dos 5 anos completos; a segunda dose para quem recebeu a primeira dose até 7 de fevereiro de 2022; a terceira dose ou dose de reforço para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com 4 meses da aplicação da segunda dose; a terceira dose ou dose adicional para imunocomprometidos: para pessoas que estejam imunocomprometidas com 28 dias da aplicação da segunda dose; a quarta dose para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade que receberam 3 doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de 4 meses da aplicação da terceira.

Confira os locais e horários da vacinação