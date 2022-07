Covid-19: Marituba tem agenda de vacinação

A vacinação contra a covid-19 no Município de Marituba, na Grande Belém, prosseguirá esta semana, com agenda estabelecida pela Prefeitura Municipal para aplicação de todas as doses, a partir desta segunda-feira (11) até o quinta-feira (14). A imunização ocorrerá em horários diferenciados em sete pontos estratégicos.

Serão aplicadas a primeira, segunda, terceira e quarta doses e mais a vacina pediátrica nos respectivos públicos.

Confira os locais e horários de vacinação:

1. USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 08h às 14h.

2. UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro

Decouville)

Horário: 08h às 14h.

3. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 08h às 14h.

4. UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da

Paz)

Horário: 08h às 14h.

5. USF Canaã (Rua Sete de Setembro S/N, Bairro Canaã)

Horário: 08h às 14h.

6. USF São João (Rua João Marinho S/N, Bairro São João).

Horário: 08h às 14h.

7. Centro Especializado em Reabilitação III (BR 316, ao lado do Ginásio

Poliesportivo de Marituba)

Horário: 18h às 22h.