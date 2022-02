Covid-19: Marituba segue com vacinação para pessoas a partir dos 5 anos de idade nesta terça (08/02)

Nove pontos de imunização contra a covid-19 estão sendo disponibilizados no município de Marituba nesta terça-feira (8). A vacinação ocorre para crianças, adolescentes e adultos. Serão aplicadas a primeira, segunda, terceira e quarta dose.

Imunização infantil

Serão vacinadas crianças com 5 a 11 anos completos com ou sem deficiência permanente ou comorbidade. Para se vacinar é importante estar acompanhado de um representante legal. A imunização para este público ocorre no Centro Especializado em Reabilitação III, de 8h às 12h e 13h às 22h.

Documentos necessários:

RG;

CPF;

Cartão SUS;

Carteirinha de Vacinação;

Comprovante de residência de Marituba.

Para as outras faixas etárias, a primeira dose será aplicada em pessoas com idade a partir dos 12 anos completos; segunda dose, para quem recebeu a primeira dose até o dia 10 de janeiro de 2022; terceira dose ou dose de reforço, para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose.

Para os imunodeprimidos, estão sendo aplicadas, a terceira dose ou dose adicional para pessoas que estejam com 28 dias da aplicação da segunda dose; a quarta dose, para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de 4 meses.

Locais e horários de imunização

Centro Especializado em Reabilitação III (BR 316, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba), de 8h às 12h e 13h às 22h.

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel), de 13h às 16h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves ( Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville), de 7h às 16h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista), de 13h às 16h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba), 9h às 15h30.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides), 13h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz), 08h às 16h.

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União), 13h às 16h.

USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Qd.08, nº13 – Agrovila São Pedro), 10h às 14h.