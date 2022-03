Covid-19: Marituba, Santa Izabel e Santa Bárbara têm vacinação nesta terça (14)

Em Marituba, será aplicada a quarta dose da vacina em idosos com idade a partir dos 70 anos e profissionais da área da saúde. Para de imunizar com a quarta dose da vacina é necessário que esse grupo tenha recebido a terceira dose do imunizante há pelo menos 4 meses.

São aplicadas: a primeira dose para pessoas a partir dos 5 anos completos; segunda dose para quem recebeu a primeira dose até 14 de fevereiro de 2022; terceira dose ou dose de reforço para pessoas a partir dos 18 anos completos e com 4 meses da aplicação da segunda dose; terceira dose ou dose adicional para imunocomprometidos: para pessoas que estejam imunocomprometidas com 28 dias da aplicação da segunda dose; quarta dose para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade, profissionais de saúde e idosos a partir dos 70 anos e com 4 meses da aplicação da terceira.

Santa Izabel do Pará

Nesta terça-feira (15), das 8 às 12h, a vacinação de adultos ocorre nas unidades de Juazeiro e Divineia e, na zona rural, Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena. A primeira dose é destinada ao público geral de 12 anos de idade a mais; segunda dose Pfizer, Astrazeneca e Coronavac para quem está no período de receber o imunizante e terceira dose para maiores de 18 anos com 4 meses da segunda dose.

O público infantil poderá se vacinar nas unidades Santa Rita de Cássia e São Raimundo, no perímetro urbano, das 8 às 12h, e, na zona rural, em Conceição do Itá, Tacajós e Areia Branca.

Santa Bárbara do Pará

A vacinação ocorrerá de 8h30 as 12h, com aplicação da primeira dose Pfizer Coronavac em crianças de 5 a 11 anos. A terceira dose é aplicada em pessoas acima de 18 anos e que tomara a segunda dose no intervalo de 4 meses.

Pontos e horários de vacinação em Marituba:

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 8h às 15h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 8h às 15h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 8h às 15h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 08h às 15h.

Prédio da Vigilância em Saúde de Marituba (Passagem Bom Jesus, S/N, Bairro Dom Aristides, ao lado do Centro de Diagnósticos)

Horário: 14h às 18h.