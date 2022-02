Covid-19: Marituba promove “Carna Vacina Kids” para vacinar crianças neste sábado (26)

Por iniciativa da Secretaria de Cultura do município, Marituba promoverá neste sábado (26), das 9 às 12h, na Praça da Matriz, a manhã alegre “Carna Vacina Kids”. O evento objetiva, por meio da cultura, contribuir para o aumento da quantidade de crianças vacinadas contra a covid-19 no município.

“Mesmo sem os tradicionais desfiles de Carnaval, em Marituba, usaremos esse período para levar às crianças, além da cultura do Carnaval, um grande benefício que é a saúde, para que esse momento de imunização seja de forma alegre”, ressalta a diretora de Cultura da Secult, Bárbara Besteiro. O “Carna Vacina Kids” considera o alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a possível quarta onda de contaminação por covid-19.

O “Carna Vacina Kids” terá programação recreativa com pintura facial, brincadeiras, jogos e outras atrações, e seguirá os protocolos contra a covid-19 estabelecidos pela OMS. Um leque de atividades serão realizadas na área do evento, mobilizando profissionais de saúde, educadores, artistas, artesãos e vendedores ambulantes. A programação será realizada com o apoio de secretarias municipais.