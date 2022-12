Covid-19: Marituba agenda vacinação para segunda (5), das 8 às 14h

Em Marituba, a vacinação contra a covid-19 terá horário especial nesta segunda-feira (5), por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo, no Catar. Nas unidades de Saúde (UBS), o serviço será prestado à população, das 8 às 14 horas. De terça-feira (6) em diante, até sexta (9), a imunização será feita em algumas UBS, das 8 às 14 horas, e em outras, das 8 às 16 horas.

Serão aplicadas as doses de acordo com o público-alvo e intervalos da imunização, incluindo crianças a partir de 6 meses de idade. A quinta dose poderá ser aplicada em pessoas imunocomprometidas com 40 anos ou mais, com intervalo de 4 meses após a quarta dose (obrigatória apresentação de laudo médico com CID da comorbidades indicada e com data de até 12 meses).

Saiba os locais e horários de vacinação em Marituba:

Unidades de Saúde funcionando das 8 às 14 horas:

ESF Santa Clara

ESF José Coelho Serrão

ESF Santa Lúcia

ESF Riacho Doce

ESF Manoel Paiva

ESF Bela Vista

ESF Celina Lameira

ESF Adalúcio Calado

ESF Pastor Arimateia (Canaã)

As demais unidades com funcionamento das 8 às 16 horas