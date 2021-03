Covid-19 leva rede particular em Belém atingir 98% de ocupação dos leitos de UTI

A ocupação dos leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede hospitalar particular de Belém chega a 98%. Já a lotação de leitos clínicos está em 90%. A informação é do presidente do Sindicato

dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado do Estado do Pará (Sindesspa), Breno Monteiro.

O representante da entidade, que reúne 17 hospitais, alerta que é preciso máxima atenção para as medidas de prevenção da covid-19.

“Não tem leito, não conseguimos atender ao quantitativo de pessoas que procuram os hospitais. A pandemia está sob descontrole, e o número de pacientes que procuram é maior do que aqueles que saem. A última informação é que estávamos com 98% dos leitos de UTI ocupados. Dos leitos clínicos também estamos acima de 90%. Se a população não se conscientizar da necessidade do uso de máscara, de não aglomerar, do distanciamento social, vamos viver momentos muito duros”, adiantou.

Monteiro disse que a situação é caótica devido à alta procura na rede privada. “Quando tem paciente em

um pronto-socorro que não consegue dar o atendimento adequado porque não consegue ser transferido

para uma enfermaria, apartamento ou leito de UTI como você chama isso? Como se pode interpretar isso? A situação é caótica. Todos os esforços estão sendo feitos, mas a procura é maior do que a estrutura preparada para atender”, apontou

O presidente do Sindesspa lembra quando se decretou lockdown há um ano houve diminuição de atendimentos, também por outros como acidentes de trânsito e violência urbana, porém ele considera que é preciso planejar bem qualquer medida para não ocorrerem impactos indesejados.

“Naquela época tinha os consultórios e as clínicas de diagnósticos que foram fechadas, então você não descobria um paciente com tumor cerebral, com uma coronária prestes a fechar. Esse paciente chega ao hospital e quer o tratamento. Não é justo com alguém que tem um tumor cerebral e dizer ‘olha vai ter que esperar atender todo mundo de Covid primeiro’. Quando você for tratar esse paciente ele vai estar em um estado mais grave, é tudo muito complexo”, atesta.

Pacientes

Ontem, familiares de pacientes denunciaram que eles estão sendo acomodados nas cadeiras das salas

de medicação. O servidor público Adnilson Martins, 41, deu entrada na Unimed Doca na última sexta (5)

com covid-19 e está internado em uma cadeira da sala de medicação aguarda ndo leito. Adnilson entrou no hospital com a saturação de oxigênio em 85 e vem tendo melhoras. A esposa dele, Jaqueline Sarmento, estava há dois dias sem notícias.

Para ela, o hospital não se preparou para a alta demanda: “Um ano nessa situação e não se prepararam? É um absurdo”. Jaqueline disse que no sábado (6) não teve informação sobre o marido. “Somente após

reclamarmos é que os boletins médicos começaram a ser emitidos”.

Maria Silvana Correa, 77, está desde quinta (4) internada na Unimed Doca. Ela que se trata de um câncer

e está na ala para pacientes graves. A família não tem previsão de transferência. O filho Guilherme Correa reclamou: “Ela tomou duas bolsas de sangue, mas tem que ir para um hospital fazer uma pesquisa de hemácias. O médico mesmo disse que não tem como fazer isso aqui. Minha mãe não é

(caso de) covid, mas estava sem máscara ao lado de um paciente com covid”.

Laslye Câmara, 28, está com um abcesso no rosto há cinco dias na urgência. O caso, que seria de cirurgia, aguarda transferência.

Em nota, a Unimed Belém afirma que se solidariza com todas as famílias neste momento de crescimento nos números da pandemia. “Na capital paraense, a demanda de atendimento aos pacientes com casos suspeitos e confirmados de covid-19 aumentou e, consequentemente, a taxa de ocupação de leitos ficou

sobrecarregada”.

E prossegue: “Mesmo com a ampliação, nos últimos dias, dos leitos clínicos e de UTI, a demanda continua acima do comum, e, por isso, nesta semana, serão disponibilizados mais 59 leitos”.

O plano de saúde destaca: “Vale ressaltar que em nenhum momento o atendimento aos beneficiários

foi interrompido e, para continuar oferecendo uma assistência com todo o zelo necessário, haverá, muito brevemente, a construção de um hospital de campanha, para suprir os casos excedentes que ainda deverão surgir.