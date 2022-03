Covid-19: imunização com a 4ª dose para idosos movimenta os postos em Belém

Foi grande a procura pela vacina contra a covid-19 para idosos nesta quinta-feira (3), em Belém. O início da imunização com a quarta dose para pessoas de 85 anos ou mais, nascidas até o ano de 1936, movimentou os mais de 69 postos disponíveis na capital paraense. A previsão é que sejam vacinados 8 mil idosos com a 4ª dose da vacina Coronavac.

Uma das enfermeiras responsáveis pelo posto de vacinação do shopping Boulevard, na Doca, Mara Leticia Santos comentou que durante o período da manhã o movimento no posto foi intenso. "De manhã teve uma movimentação bem maior. Os idosos acordam mais cedo. Eles vêm com aquele entusiasmo. Agora pela parte da tarde não parou a movimentação, mas deu uma diminuída no volume", destacou.

A dona Terezinha de Jesus Barros foi uma das pessoas que se imunizou. Ela foi se vacinar esta tarde, e disse estar feliz e tranquila por receber mais uma dose do imunizante. "Eu estou tranquila. Não tenho medo de tomar vacina. Meu pai era farmacêutico, então não tenho medo de agulha, posso receber a quinta, sexta, sétima dose da vacina... É pela minha saúde e a de todos nós", afirmou a senhora de 89 anos, que estava acompanhada do marido da mesma idade, que também recebeu a imunização reforçada.

Belém iniciou vacinação de idosos nascidos até 1936 (Cristino Martins/ O Liberal)

Antônio Augusto, que faz parte do grupo de pessoas que possuem doenças imunossupressoras, aproveitou o trabalho no shopping para garantir a quarta dose. "Eu tenho 66 anos e sou transplantado do coração. Hoje em uma visita ao shopping, onde eu sou fornecedor. Na passagem, vi que era o grupo que poderia vacinar, aproveitei a oportunidade e já me vacinei. Espero que todos tenham de conseguir tomar essa dose", pontuou.

Nesta quinta, também foi aplicada a primeira, segunda e terceira dose para aqueles que se vacinaram até o mês de novembro, além da terceira e quarta dose para imunossuprimidos, a partir de 12 anos.

A partir do dia 17 de março, Belém também estará oferecendo a dose de reforço (4ª dose) com a vacina Coronavac para todos os idosos nascidos até o ano de 1941 (80 anos ou mais), que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional) até setembro. A quarta dose deverá ser administrada a partir de 6 meses da aplicação da terceira dose.