Covid-19: Grande Belém tem agenda de vacinação para esta semana

A vacinação de crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas contra a covid-19 na Região Metropolitana de Belém (RMB) terá continuidade esta semana, a partir desta segunda-feira (23), de acordo com o planejamento feito pelas prefeituras municipais de Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará. Em Ananindeua, a vacinação será providenciada até esta sexta-feira (27) em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 8 às 12h30. Serão aplicadas a primeira, segunda, terceira e quarta doses da vacina Coronavac para crianças, adolescentes e adultos. A quarta dose será destinada a pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de quatro meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

A vacina Pfizer Pediátrica (primeira e segunda doses) será aplicada em crianças de 5 a 11 anos de idade. Já a vacina Janssen será destinada às pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas.

Marituba

Em Marituba, são disponibilizados 7 pontos de imunização. Será aplicada a primeira dose em pessoas a partir dos cinco anos completos. A segunda dose será aplicada em quem recebeu a primeira dose até 11 de abril de 2022.

A terceira dose ou dose de reforço será destinada a pessoas a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose. Será aplicada a terceira dose ou dose adicional para imunocomprometidos em pessoas que estejam imunocomprometidas com 28 dias da aplicação da segunda dose.Já a quarta dose será destinada a todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional).



Santa Bárbara

Podem se vacinar em Santa Bárbara do Pará pessoas a partir de 5 anos de idade em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h30 às 12 horas.

Estarão disponíveis todas as quatro doses de imunizantes à população. Serão aplicadas as vacinas Coronavac, Pfizer e Janssen.

Será aplicada a terceira dose (dose de reforço) em todos acima de 18 anos. Já a quarta dose será destinada a pessoas idosas; trabalhadores da Educação do Ensino Básico e Superior; trabalhadores das Forças Armadas, Forças de Segurança e Salvamento.



Santa Izabel

Em Santa Izabel do Pará, a imunização ocorrerá das 8 às 12 horas nesta segunda-feira nas unidades de Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí e São Raimundo, para aplicação da primeira, segunda e terceira doses. A quarta dose será destinada a profissionais de saúde e idosos acima de 70 anos.

As crianças de 5 a 11 anos de idade serão vacinadas, nesta segunda, nas unidades Bairro Novo e Conjunto Kató, de 8 as 12 horas.

Na terça-feira (24): vacinação para adultos nas unidades de Juazeiro e Divinéia; na zona rural - Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena; para crianças - Santa Rita de Cássia e São Raimundo; zona rural - Conceição do Itá, Tacajós e Areia Branca. Na quarta: adulto - Conjunto Kató, Jardim das Garças e Bairro novo (ESF São Raimundo, das 13 às 17 horas; zona rural - Americano 1 e 2, Tacajós e Ferreira Pena; crianças - Juazeiro, Miraí e Sagrada Família; zona rural - Mocambo, Tacajós e Caraparu.

Na quinta-feira (26): adultos - Novo Horizonte e Triângulo; zona rural - Americano 1 e 2, Conceição do Itá e Caraparu; crianças -Jardim das Acácias, Divinéia e Santa Lúcia; zona rural - Ferreira Pena. Na sexta-feira (27): adultos - Santa Lúcia, Jardim das Acácias e Sagrada Família; zona rural - Km-60; crianças - Triângulo, Novo Horizonte e Jardim das Garças; zona rural - Km-60 e Americano 1 e 2.

Confira os locais de vacinação em Ananindeua:

UBS Ana Maria Moraes

UBS Guanabara

UBS Nova Água Lindas

UBS Júlia Seffer

UBS Águas Brancas

UBS Ananindeua Centro

UBS Guajará 1

UBS Distrito Industrial

UBS Paulo Frota

UBS Cristo Redentor

UBS Warislândia

UBS Nova Zelândia

UBS Jaderlândia

UBS Coqueiro

UBS Ariri

UBS Una

UBS Jardim Nova Vida

UBS Águas Lindas

UBS PAAR

UBS Roraima-Amapá

UBS Icuí

UBS Atalaia

UBS Celso Leão

UBS Saré

UBS Cidade Nova IV

UBS Novo Cristo



Saiba os pontos e horários de vacinação em Marituba:

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 08h às 14h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 08h às 14h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 08h às 14h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 08h às 14h.

USF Canaã (Rua Sete de Setembro S/N, Bairro Canaã)

Horário: 08h às 14h.

USF São João (Rua João Marinho S/N, Bairro São João).

Horário: 08h às 14h.

Centro Especializado em Reabilitação III (BR 316, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba)

Horário: 18h às 22h.