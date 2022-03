Covid-19: Grande Belém avança em vacinação neste fim de semana

A Região Metropolitana de Belém terá vacinação contra a covid-19 neste final de semana, quando o Governo do Estado promove um mutirão de imunização ao coronavírus. Em Belém, a aplicação de doses de vacinas ocorrerá nos shopping centers, hospitais da Unimed e nos distritos de Mosqueiro e Outeiro, para atendimento de pessoas idosas, adultos e crianças.

Serão vacinados todos os cidadãos que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose e as pessoas acima de 18 anos que foram vacinadas com a segunda dose até novembro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose. Será aplicada a quarta dose em todos os imunocomprometidos acima de 18 anos de idade. No caso da quarta dose, é necessário estar com o esquema primário completo (duas doses e uma dose adicional). A quarta dose deverá ser administrada a partir de 4 meses da aplicação da terceira, com base nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Outro grupo apto a receber a quarta dose é dos idosos com 85 anos ou mais (nascidos em 1936) e que receberam as três doses até setembro. A quarta dose deverá ser aplicada após 6 meses da terceira dose. A partir do dia 17 deste mês, os idosos com 80 anos serão incluídos no cronograma.

Confira os pontos de vacinação:

Pontos de Vacinação em Mosqueiro e Outeiro para adultos e crianças (9h às 17h):

Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol; Funbosque, avenida Nossa Senhora da Conceição, Outeiro. Pontos de Vacinação nos shoppings para adultos e crianças (sábado (12), das 10 às 19h, e domingo (13), das 12 às 19h: Boulevard, estacionamento G6, avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto; Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); IT Center, avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta (domingo, das 9h às 15h); Parque Shopping, hall de entrada, avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde; Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (apenas no sábado, 12, das 9h às 16h); Shopping Pátio Belém, 3º piso, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.

Pontos de vacinação nos hospitais apenas para adultos (sábado (12), das 9 às 13h)

Hospital Unimed Prime, travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1.807, Guamá; Unimed Batista Campos, Rua Presidente Pernambuco, 388, Batista Campos.

Ananindeua

Município promove neste sábado (12) a Campanha de Multivacinação, incluindo a vacina pediátrica contra a covid-19 em 14 UBS. Além disso, a Prefeitura Municipal definiu o calendário vacinal no período de segunda-feira (14) até sexta-feira (18).

A vacina Coronavac terá a primeira dose destinada para crianças de 6 a 11 anos e pessoas a partir de 12 anos de idade; a segunda dose será aplicada em crianças de 6 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose.

Já a vacina Pfizer pediátrica terá a primeira dose para crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, imunocomprometidos ou não; a segunda dose para crianças de 5 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 2 meses completos após a primeira dose.

A primeira dose da Pfizer adulto será aplicada em pessoas a partir de 12 anos ou mais; a segunda dose para pessoas com 12 anos ou mais, que tenham tomado a 1ª dose da Pfizer, com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose; a terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais, com intervalo de 4 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores; a quarta dose para pessoas com 85 anos ou mais, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 4 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

A vacina Astrazeneca (grávidas não podem tomar este imunizante) vai contar com aplicação da primeira dose para pessoas com 18 ou mais; segunda dose para pessoas com 18 anos ou mais que tenham tomado a primeira dose da Astrazeneca; terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 4 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

A vacinação ocorrerá de 8 às 12h30. As prefeituras de Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará retomarão a vacinação na próxima semana.

Pontos de vacinação em Ananindeua neste sábado (12), das 8 às 12h:

UBS: Ananindeua Centro/Águas Lindas/Júlia Seffer/Aurá/Distrito Industrial/Guajará 1/Ana Maria Moraes (Conjunto Paar)/Curuçambá Rural/Vânia Monteiro (Cidade Nova IV)/ Paulo Frota (Cidade Nova II)/Nova Zelândia/Coqueiro/Jaderlândia/Guanabara.

Confira os 27 pontos de vacinação em Ananindeua da próxima semana:

UBS Ana Maria Moraes UBS Carnaúba UBS Guanabara UBS Nova Água Lindas UBS Júlia Seffer UBS Águas Brancas UBS Aurá UBS Ananindeua Centro UBS Jardim Amazônia UBS Guajará 1 UBS Distrito Industrial UBS Paulo Frota UBS Cidade Nova 6 UBS Cristo Redentor UBS Warislândia UBS Nova Zelândia UBS Jaderlândia UBS Coqueiro UBS Ariri UBS Una UBS Jardim Nova Vida UBS Águas Lindas UBS PAAR UBS Roraima-Amapá UBS Icuí UBS Park Laguna UBS Atalaia

Marituba

Como parte do mutirão de vacinação contra a covid-19 neste fim de semana, promovido pelo Governo do Estado, Marituba terá aplicação de doses neste sábado (12) e no domingo (13). A vacinação ocorrerá no Centro Especializado em Reabilitação (CER III), das 8 às 18h.

No mutirão, serão aplicadas as vacinas da AstraZeneca, Coronavac, Pfizer adulta e pediátrica. Além das doses para crianças, serão disponibilizadas vacinas para adolescentes, adultos e idosos com a primeira e segunda dose, dose de reforço (terceira dose) e a quarta dose.

Local de vacinação em Marituba:

Data: 12 e 13 de março de 2022, das 8 às 18h

Local: Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – BR 316, Km 12 – ao lado do Ginásio Poliesportivo