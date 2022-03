Covid-19: crianças são vacinadas em Santa Bárbara nesta terça (8)

Meninos e meninas de 5 a 11 anos de idade poderão, nesta terça-feira (8), receber a primeira dose da vacina Pfizer e Coronavac contra a covid-19 no Município de Santa Bárbara do Pará. A aplicação das doses, das 8h30 às 12 horas, obedece ao calendário vacinal estabelecido pela Prefeitura Municipal.

Já na quarta-feira (9), das 8h30 às 12 horas, serão aplicadas as primeira e a segunda dose da vacina Coronavac para pessoas com 18 anos de idade e mais. Será também aplicada a segunda dose da vacina Astrazeneca para pessoas com 18 anos e mais.