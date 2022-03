Covid-19: Confira a agenda de vacinação em Ananindeua nesta sexta (18)

A população de Ananindeua conta com a primeira e segunda doses da vacina Coronavac para crianças de 6 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos e mulheres grávidas. A Pfizer pediátrica será destinada a crianças de 5 a 11 anos completos, e a Pfizer adulto (primeira, segunda e terceira doses) será aplicada em pessoas com 12 anos ou mais e grávidas. A quarta dose será aplicada em idosos com 85 anos ou mais, imunocomprometidos ou não.

Já a vacina Astrazeneca (as três doses) será destinada para pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas. A vacinação se dára das 8 às 12h30, em 27 UBS.



Locais de vacinação em Ananindeua:

UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Jardim Amazônia/ UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS Águas Lindas / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá/ UBS Icuí / UBS Park Laguna/UBS Atalaia.