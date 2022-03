Covid-19: Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel vacinam nesta quinta (17)

A vacinação contra a covid-19 prosseguirá nesta quinta-feira (17) nos municípios de Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará. Em Benevides, serão aplicadas todas as doses disponíveis e mais a pediátrica. A imunização ocorrerá das 8 às 13h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Benfica, no CRAS Murinin e na Ireja Presbiteriana (Centro).

Já em Santa Bárbara do Pará, serão aplicadas a primeira, segunda e terceira doses para pessoas com 18 anos de idade e mais. Cidadãos acima de 18 anos que tomaram a segunda dose há 4 meses receberão a terceira (de reforço). A vacinação se dará das 8h30 às 12h, em todas as UBS do Município.

A imunização de adultos em Santa Izabel do Pará ocorrerá das 8 às 12h nas unidades Novo Horizonte e Triângulo, e, na zona rural, Americano 1 e 2, Conceição do Itá e Caraparu. Serão aplicadas a primeira, segunda e terceira doses. O público infantil, de 5 a 11 anos, será vacinado das 8 às 12h nas unidades Jardim das Acácias, Divinéia e Santa Lúcia, e, na zona rural, Ferreira Pena.