Covid-19: Benevides aplica toda as doses de vacina nesta sexta (4)

A população do Município de Benevides contará com a vacinação contra a covid-19 nesta sexta-feira (4). O serviço abrange a aplicação de todas as doses disponíveis e mais a pediátrica.

A imunização será realizada de 8 as 13h, e dois locais estratégicos: a Unidade Básica de Saúde (UBS) Benfica, CRAS Murinin e Igreja Presbiteriana, como informa a Prefeitura Municipal.

No sábado (5) e no domingo (6), não haverá vacinação no município.