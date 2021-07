Covid-19: Belém suspende novamente aplicação da primeira dose

Belém suspendeu novamente o calendário de vacinação contra a covid-19 por faixa etária sem comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), faltam doses suficientes para a continuidade desse calendário, que parou em pessoas nascidas em 1987 nesta quarta-feira (07). Na terça (06), também por falta de vacinas, a capital ficou sem nenhum calendário vacinal.



"O município aguarda a chegada de novas doses de imunizantes para retomar o calendário vacinal na capital paraense para o público geral. Caso novos imunizantes cheguem até esta quinta-feira, nova etapa de vacinação será anunciada pela Sesma para ser retomada na sexta-feira, 9", explicou a Sesma.



Com isso, nesta quinta-feira (08), terá apenas vacinação contra a covid-19 para pessoas acamadas. "Neste caso, equipes volantes da Sesma se deslocam até a residência dessas pessoas, que, previamente, agendaram a sua vacinação no site belemvacinada.com.br", detalhou a Secretaria.



Nesta quarta, além de pessoas nascidas em 1987 (34 anos completos ou a completar neste ano), Belém realizou a segunda chamada para gestantes e lactantes com crianças nascidas entre julho de 2020 e julho de 2021.