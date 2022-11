Covid-19: Belém pretende vacinar 30 mil crianças de seis até dois anos de idade

Vacinar contra a covid-19, nesse primeiro momento, 30 mil crianças a partir de 6 meses até dois anos de idade. Essa meta da Prefeitura de Belém foi divulgada, nesta sexta-feira (18), pelo secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra. O lançamento ocorreu, pela manhã, na Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Professora Lúcia Soares de Castro, no bairro do Marco.

O titular da Sesma também disse que a vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município, nos três hospitais militares (Exército, Marinha e Aeronáutica) e nas salas de vacinação das faculdades Unama, Unifamaz e Fibra.

“Nós temos vacina suficiente. A nossa expectativa é em torno de 30 mil crianças que precisam ser vacinadas. E temos vacina suficiente para atender todo esse público”, afirmou.

Podem receber o imunizante crianças de até 2 anos, 11 meses e 29 dias - três anos incompletos, portanto, menos de 3 anos. “Iniciamos a vacinação como marco importante nessa escola municipal de ensino fundamental, que é uma Unidade de Apoio à Primeira Infância (UAP), que é um projeto da prefeitura”, disse.

Na manhã desta sexta-feira, a primeira a ser vacinada foi Kyara Reis, de 2 anos e 6 meses. “Hoje é um dia emocionante e um alívio pra gente”, disse a mãe da criança, Carla Reis, pedagoga de 38 anos. “É de suma importância nossa filha estar vacinada por ser uma criança que estuda em creche. A gente se sente segura”, afirmou. “E, durante a pandemia, perdemos quatro pessoas da nossa família”, completou.

O pai de Kyara, Gleyson Silva, autônomo de 39 anos, teve covid e ficou 12 dias internado em um hospital particular. “Eu internei em uma segunda e minha mulher internou, com covid, na sexta, para ter a nossa filha. Por conta disso, não pude ver o nascimento da minha filha. Ela nasceu no dia da minha alta”, contou. Ele perdeu dois irmãos, um tio e o padrasto da minha mulher para a covid.

O anúncio de mais um avanço na imunização no combate à pandemia foi feito pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, pelas redes sociais da Prefeitura, no início da noite de quinta-feira, 17.

Também nesta sexta, a vacina Pfizer Baby já estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Belém, no horário das 8 h às 17 horas. E, a partir de segunda-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) iniciará um mapeamento em creches para levar a vacinação a esses locais.

Veja onde o novo público pode se vacinar contra a covid-19, a partir desta sexta-feira, 18:

Pfizer Baby

Para crianças a partir de 6 meses até 2 anos de idade, será aplicada apenas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira o atendimento é das 8h às 17h.

A partir de segunda-feira, 21, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) iniciará um mapeamento em creches para levar Pfizer Baby a estes locais.

Obs.: Nas UBSs, nos mesmos dias e horários, estão disponíveis inclusive todas as vacinas (covid-19, influenza, sarampo, poliomielite ou paralisia infantil e multivacinação)