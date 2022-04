Covid-19: Belém amplia público-alvo da 4ª dose da vacina

Será ampliado, a partir desta sexta-feira (22), o público-alvo para receber a 4ª dose da vacina contra a covid-19, conforme anunciou a Prefeitura de Belém nesta quinta-feira (21).Poderão se vacinar com esta dose de reforço idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde com 18 anos ou mais, além de gestantes e puérperas, com intervalo de quatro meses após a 3ª dose.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que os pontos de vacinação estão abastecidos com vacinas para atendimento do público-alvo da 4ª dose e para quem ainda não tomou as outras doses dos imunizantes contra o coronavírus.

Dessa forma, podem comparecer aos pontos de vacinação as pessoas que ainda não receberam a 1ª ou a 2ª dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a 2ª dose até novembro de 2021 e que ainda não receberam a 3ª dose.

Para a 4ª dose, é necessário estar com o esquema primário completo (duas doses e uma dose adicional). A 4ª dose deverá ser administrada a partir de quatro meses da aplicação da 3ª.

A 3ª ou 4ª dose de reforço é oferecida aos imunocomprometidos a partir de 18 anos de idade. As pessoas deste perfil devem apresentar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão.

Influenza

A Prefeitura segue vacinando a população contra a gripe, como parte da 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, aberta no dia 4 de abril. A vacina está disponível para idosos a partir de 60 e trabalhadores de saúde. Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém.

As vacinas contra a covid-19 e Influenza também poderão ser ofertadas aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde, desde que apresente declaração emitida pela instituição em que esteja estagiando. Para a vacinação dos trabalhadores, será necessário a apresentação de carteira profissional (carteira do conselho de classe); ou crachá; ou outro documento comprobatório que exerce atividade em estabelecimento de saúde, além de RG e CPF.

>> Veja onde se vacinar:

Horário: 12h às 19h

1. Shopping Boulevard (estacionamento G6)

End.: Avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto

2. Shopping Bosque Grão-Pará (entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal)

End.: Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

3. Shopping IT Center

End.: Avenida Senado Lemos, 153, Bairro Sacramenta

4. Parque Shopping (hall de entrada)

End.: Avenida Augusto Montenegro, 300, Parque Verde

5. Shopping Pátio Belém (3º piso)

End.: Tv Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.