Covid-19: Ananindeua tem vacinação delivery neste sábado (26)

Iniciado na quinta-feira (24), o serviço "Vacinação Delivery", da Prefeitura Municipal, será prestado neste sábado (26), das 8 às 16h, em três supermercados. O veículo Van que percorre bairros, feiras e praças do município para aplicação de todas as doses das vacinas contra a covid-19 vai estar em três supermercados: no Mix Atacarejo 40 horas, no Atacadão da BR e no Mix Atacarejo Mário Covas. Quem for se vacinar, deve levar RG, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacinação. O calendário semanal será divulgado durante este final de semana nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

O Mix Atacarejo 40 horas situa-se próximo à rotatória da avenida Governador Hélio Gueiros. O Atacadão da BR funciona na rodovia BR-316, 68, Centro. O Mix Atacarejo Mário Covas fica na rodovia Mário Covas, 1228, no bairro do Coqueiro, (ao lado do Conjunto Abelardo Conduru).

A aplicação das doses contra o coronavírus prossegue nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) utilizadas como pontos fixos. A vacinação abrange todas as doses, inclusive, a vacina pediátrica e a quarta dose, esta para pessoas com 75 anos ou mais, imunocomprometidos ou não. A programação fixa está disponível em 27 UBS's, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30.

Multivacinação

Ainda neste sábado (26), a Prefeitura de Ananindeua realiza mais uma ação da Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes com as vacinas de rotina em atraso, incluisve, a pediátrica contra covid-19. A programação vai ocorrer das 08h às 12h, em 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Locais de vacinação da Campanha Multivacinação:

UBS Ananindeua Centro / UBS Águas lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Aurá / UBS Distrito Industrial / UBS Guajará I / UBS Ana Maria Moraes / UBS Curuçambá Rural / UBS Vânia Monteiro / UBS Paulo Frota / UBS Nova Zelândia / UBS Coqueiro / UBS Jaderlândia / UBS Guanabara.

Os locais de vacinação contra covid-19 na semana são:

Unidades: UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Jardim Amazônia/ UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS Águas Lindas / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá/ UBS Icuí / UBS Park Laguna/UBS Atalaia.