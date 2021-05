Ananindeua inicia nova fase de vacinação nesta quinta (20)

A Prefeitura de Ananindeua informa que, com a chegada de novas doses de vacina contra a covid-19, a imunização no município prossegue até o próximo sábado (22) com o seu calendário destinado a pessoas com comorbidades. O município recebeu 5.700 doses da vacina Pfizer que, diferentemente da CoronaVac e AstraZeneca, deve ser armazenada a temperatura negativa de -65 graus e, antes de ser aplicada, deve ser diluída e agitada.

"Em razão das condições específicas de armazenamento, que precisam ocorrer em temperaturas muito baixas, haverá mudança nos locais para vacinação. O horário permanece o mesmo, das 08h às 13h. De acordo com o Ministério de Saúde, o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante da Pfizer é de 12 semanas (três meses), assim como as vacinas da Oxford/AstraZeneca", repassa a gestão municipal.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que a continuidade da campanha depende da disponibilidade de doses, e que devido ao quantitativo de doses recebidas, está suspensa a continuidade da vacinação de grávidas, puérperas e de pessoas com Síndrome de Down. Assim que mais doses forem enviadas haverá um novo chamamento para este público alvo.

Veja o cronograma definido pela prefeitura e que busca evitar aglomerações:

Quinta-feira (20):

- Pessoas na faixa etária de 45 a 44 anos completos com comorbidades;

Sexta-feira (21)

- Pessoas na faixa etária de 43 a 42 anos completos comorbidades;

Sábado (22)

- Pessoas na faixa etária de 41 a 40 anos completos com comorbidades;



Locais:

1. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

2. UBS Júlia Seffer

3. Igreja Universal - Águas Lindas

4. UBS Distrito Industrial

5. EMEF Frederico Santos de Souza

6. UBS PAAR

7. EEEF Comandante Laurindo Candido Azeitona

8. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

9. UBS Jaderlândia



⚠️ Importante

- É necessário apresentar documento com comprovação da Comorbidade (Receita médica com até 3 mês de validade ou laudo médico com até 3 anos de validade).