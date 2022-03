Covid-19: Ananindeua e Belém têm vacinação neste sábado (26)

Os municípios de Ananindeua e Belém terão neste sábado (26) ações estratégicas de vacinação contra a covid-19. Em Ananindeua, será realizado o serviço "Vacinação Delivery", da Prefeitura Municipal, das 8 às 16h, em três supermercados. O veículo Van que percorre bairros, feiras e praças do município para aplicação de todas as doses das vacinas contra a covid-19 vai estar em três supermercados: no Mix Atacarejo 40 horas, no Atacadão da BR e no Mix Atacarejo Mário Covas. O calendário semanal será divulgado durante este final de semana nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

O Mix Atacarejo 40 horas situa-se próximo à rotatória da avenida Governador Hélio Gueiros. O Atacadão da BR funciona na rodovia BR-316, 68, Centro. O Mix Atacarejo Mário Covas fica na rodovia Mário Covas, 1228, no bairro do Coqueiro, (ao lado do Conjunto Abelardo Conduru).

Ainda neste sábado (26), a Prefeitura de Ananindeua realiza mais uma ação da Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes com as vacinas de rotina em atraso, incluisve, a pediátrica contra covid-19. A programação vai ocorrer das 08h às 12h, em 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Belém

A Prefeitura de Belém mantém a vacinação contra covid-19 neste sábado (26) e domingo (27) na capital e distritos, atendendo idosos, adultos e crianças, da primeira dose à quarta dose.

Para conferir os pontos de vacinação em Belém acesse o QR Code disponibilizado nesta matéria, que faz o redirecionamento para o Portal OLiberal.com.



Veja onde se vacinar em Belém:

>> Pontos de Vacinação em Mosqueiro e Outeiro para adultos e crianças (9h às 17h):

1. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

2. Funbosque, avenida Nossa Senhora da Conceição, Outeiro.

>> Pontos de Vacinação nos shoppings para adultos e crianças (sábado, 26, das 10h às 19h, e domingo, 27, das 12h às 19h):

1. Boulevard, estacionamento G6, avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

3. IT Center, avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta (domingo, das 9h às 15h);

4. Parque Shopping, hall de entrada, avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde;

5. Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (apenas no sábado, das 9h às 16h);

6. Shopping Pátio Belém, 3º piso, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.

>> Pontos de vacinação nos hospitais apenas para adultos (sábado, 26, das 9h às 13h):

1. Hospital Unimed Prime, travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1.807, Guamá;

2. Unimed Batista Campos, Rua Presidente Pernambuco, 388, Batista Campos.

Locais de vacinação da Campanha Multivacinação em Ananindeua:

UBS Ananindeua Centro / UBS Águas lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Aurá / UBS Distrito Industrial / UBS Guajará I / UBS Ana Maria Moraes / UBS Curuçambá Rural / UBS Vânia Monteiro / UBS Paulo Frota / UBS Nova Zelândia / UBS Coqueiro / UBS Jaderlândia / UBS Guanabara.