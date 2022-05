Covid-19: agenda de vacinação prosseguirá em Santa Bárbara do Pará

A vacinação contra a covid-19 terá prosseguimento no Município de Santa Bárbara do Pará nesta semana. A partir desta segunda-feira (23) podem se vacinar pessoas a partir de 5 anos de idade em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h30 às 12 horas.

Estarão disponíveis todas as quatro doses de imunizantes à população. Serão aplicadas as vacinas Coronavac, Pfizer e Janssen.

Para se vacinar, é necessária a apresentação dos documentos: CPF, SUS e Carteira de Vacinação. Se tiver entre 6 e 17anos, a pessoa deve ir acompanhada dos pais ou com o termo de consentimento assinado pelo responsável (levar documento com foto).

Será aplicada a terceira dose (dose de reforço) em todos acima de 18 anos. Já a quarta dose será destinada a pessoas idosas; trabalhadores da Educação do Ensino Básico e Superior; trabalhadores das Forças Armadas, Forças de Segurança e Salvamento.