Cosanpa pretende expandir programa Caixa D’água Para Todos

A Companhia de Saneamento do Pará estuda a possibilidade de ampliar o programa Caixa D’água Para Todos para outros bairros de Belém e, também, para o interior do Estado. É o que afirmou, nesta quarta-feira (25), Paul Simons, um dos engenheiros da Cosanpa que acompanham o andamento do programa. Atualmente, essa iniciativa atende 16 bairros em Belém, além dos distritos de Icoaraci, Outeiro, Cotijuba e Mosqueiro. E foi lançada em setembro de 2020 com a meta de distribuir e instalar 11.060 caixas d’água, beneficiando cerca de 55 mil pessoas. É que cada caixa tem capacidade para atender uma residência de até cinco pessoas por até 24 horas. Além do reservatório, a Cosanpa também faz a instalação do equipamento.

Até o momento, foram 7.195 instaladas das 11.060. O maior número de instalações foi no distrito de Icoaraci: 1.050. Em seguida, nos bairros do Guamá (734) e Pratinha (644). A Companhia informou estar trabalhando para instalar as 11.060 caixas d’água neste ano.

O engenheiro Paul Simons explicou que o programa foi lançado com a intenção de melhorar e evitar a falta de água em bairros de Belém, e que apresentam com problemas de abastecimento. Atende a população de baixa renda e consiste na distribuição e instalação completa de uma caixa d’água de 500 litros na residência selecionada pela Cosanpa. “Iremos beneficiar mais de 55 mil habitantes, totalizando mais de 11 mil residências em Belém”, afirmou.

(Reprodução / Agência Pará)

“Foram selecionados 16 bairros em Belém. As residências terão que possuir quatro pontos de água. E ter condições de receber estrutura e a caixa d’água em seu interior, no quintal, na laje, algum local onde possa ser instalada uma estrutura metálica. Essa caixa d’água será apoiada. O morador também tem que estar em dia com as contas da Cosanpa”, disse.

O desafio é no estado todo do Pará, diz engenheiro

Como próximos passados do programa, disse ele, a Cosanpa estuda expandi-lo para outros bairros e até mesmo outros municípios do Estado do Pará. “Muita gente não sabe, mas é uma orientação da ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas] que todo imóvel tenha uma caixa d’água de 500 litros para atender as necessidades da residência por 24 horas em casos de manutenção”, disse. “Essa caixa d’água consegue abastecer durante 24 horas uma residência com uma família de 4 a 5 pessoas. Aqui, no Pará, não há esse hábito da caixa d’água, que ajuda muito no abastecimento. Além de reservar a água, ela também ajuda na pressão e serve como último decantador. É muito importante ter um reservatório residencial”, afirmou.

O engenheiro afirmou que o desafio não é somente em Belém. “É no estado todo do Pará, onde nós pegamos uma empresa, um sistema completamente sucateado durante 30 anos. Com isso, estamos trabalhando, renovando as redes, implantando redes novas. E esse programa foca na melhoria do sistema de abastecimento da população paraense”, disse. “É um programa que será expandido e terá várias etapas pela frente”, acrescentou.

Programa Caixa D’água Para Todo em números:

(Reprodução / Agência Pará)

Não é necessário fazer inscrição no programa. O cadastro da Cosanpa foi utilizado para identificar os clientes que se encaixavam no perfil (ser cliente da Companhia, em dia com as contas, ser classificado como R1 - imóveis com até quatro pontos de água, morador de um dos bairros beneficiados).

Técnicos sociais foram à casa dos moradores que se enquadravam nesse perfil, de acordo com o cadastro existente na Companhia, para verificar se o imóvel possuía condições de receber a estrutura da caixa d’água para que a instalação pudesse ser feita e se o morador tinha interesse de receber a caixa d'água. Após o aceite, a caixa d'água é instalada de forma gratuita.